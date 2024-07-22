SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024, 20:55 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2024, 20:55

Süper Lig'de yabancı kuralı değişti! İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de kulüplerin A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcunun yer alabileceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı.

Buna göre; Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

Trendyol 1. Lig'de, A Takım Listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı. TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 Sezonunda uygulanan Futbolcu Uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı."

SIRADAKİ VİDEO
Beşiktaş, Can Keleş'i paylaştığı video ile duyurdu!
22.07.2024Pazartesi
Beşiktaş 5-1 Grazer AK | Giovanni van Bronckhorst: ''Görmek istediklerimi gördüğüm bir maç oldu''
20.07.2024Cumartesi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu
19.07.2024Cuma
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi! Canlı yayında açıkladı
19.07.2024Cuma
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! İşte ilk sözleri ve Başkan Erdoğan'a özel teşekkür
18.07.2024Perşembe
Bunlar da Var
Tekirdağ’ın Muratlı’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı 03:22
Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
22.07.2024Pazartesi
meb.gov.tr LGS tercih sonuçları 2024! Öğrencilerin yüzde 96,21’i tercihlerine yerleşti 01:26
LGS tercih sonuçları açıklandı
22.07.2024Pazartesi
Son dakika haberi! Ağrı Dağı’nda kaybolan 2 dağcıdan acı haber 03:15
Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 dağcıdan acı haber
22.07.2024Pazartesi
Tekirdağ Şarköy’de otluk alanda yangın 00:17
Şarköy'de otluk alanda yangın
22.07.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA