Süper Lig'de şampiyon Başakşehir!

19.07.2020 23:50

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Başakşehir, 1-0'lık galibiyet sonrasında puanını 69'a çıkarttı. Başakşehir, en yakın rakibi Trabzonspor'un Konyaspor'a mağlup olmasıyla, ligin bitimine 1 hafta kala tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Başakşehir, 1-0'lık galibiyet sonrasında puanını 69'a çıkarttı. Başakşehir, en yakın rakibi Trabzonspor'un Konyaspor'a mağlup olmasıyla, ligin bitimine 1 hafta kala tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu oldu.