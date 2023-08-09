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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2023, 21:42 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2023, 21:45

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig, her sezon olduğu gibi bu sezon da futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor | Zorbay Küçük

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü | Bahattin Şimşek

Tümosan Konyaspor - İstanbulspor | Burak Pakkan

Mondi Home Kayserispor - Galatasaray | Halil Umut Meler

Pendikspor - Atakaş Hatayspor | Çağdaş Altay

Ems Yapı Sivasspor - Yılport Samsunspor | Murat Erdoğan

Yukatel Adana Demirspor - Çaykur Rizespor | Ümit Öztürk

Fenerbahçe - Gaziantep FK | Abdulkadir Bitigen

Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir | Tugay Kaan Numanoğlu

VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş | Erkan Özdamar

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