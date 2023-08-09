Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig, her sezon olduğu gibi bu sezon da futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:

Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor | Zorbay Küçük

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü | Bahattin Şimşek

Tümosan Konyaspor - İstanbulspor | Burak Pakkan

Mondi Home Kayserispor - Galatasaray | Halil Umut Meler

Pendikspor - Atakaş Hatayspor | Çağdaş Altay

Ems Yapı Sivasspor - Yılport Samsunspor | Murat Erdoğan

Yukatel Adana Demirspor - Çaykur Rizespor | Ümit Öztürk

Fenerbahçe - Gaziantep FK | Abdulkadir Bitigen

Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir | Tugay Kaan Numanoğlu

VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş | Erkan Özdamar