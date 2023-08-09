Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig, her sezon olduğu gibi bu sezon da futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:
Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor | Zorbay Küçük
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü | Bahattin Şimşek
Tümosan Konyaspor - İstanbulspor | Burak Pakkan
Mondi Home Kayserispor - Galatasaray | Halil Umut Meler
Pendikspor - Atakaş Hatayspor | Çağdaş Altay
Ems Yapı Sivasspor - Yılport Samsunspor | Murat Erdoğan
Yukatel Adana Demirspor - Çaykur Rizespor | Ümit Öztürk
Fenerbahçe - Gaziantep FK | Abdulkadir Bitigen
Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir | Tugay Kaan Numanoğlu
VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş | Erkan Özdamar