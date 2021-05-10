RAMAZAN İMSAKİYE
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Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri belli oldu
10.05.2021 17:47
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Süper Lig'de yarın oynanacak 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy

20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

20.30 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Gaziantep-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

20.30 Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

20.30 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

20.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Suat Arslanboğa

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