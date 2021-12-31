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Sporda 2021 böyle geçti! 2020 Tokyo Olimpiyatları, Euro 2020, Formula 1 Türkiye GP, Toprak Razgatlıoğlu...

Sporda 2021 böyle geçti! 2020 Tokyo Olimpiyatları, Euro 2020, Formula 1 Türkiye GP, Toprak Razgatlıoğlu...
31.12.2021 10:07

OTOMATİK OYNAT

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Tüm dünyayı saran Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020'deki pek çok spor organizasyonu 2021 yılına ertelenmişti. Bu durum 2021'in spor gündeminin hayli hareketli geçmesine neden oldun. 2021 yılına ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları başı çekiyor. 2020 Tokyo'da Mete Gazoz, Busenaz Sürmeneli gibi sporcular göğsümüzü kabartırken, Toprak Razgatlıoğlu 2021 Superbike Şampiyonu oldu ve tarihe geçti. Öte yandan Formula 1 yeniden Türkiye'deydi. Sporun birçok dalından yılın en önemli organizasyonlarını derledik. İşte 2021'de spor dünyasın yaşananlar.

Spor Videoları

Tüm dünyayı saran Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020'deki pek çok spor organizasyonu 2021 yılına ertelenmişti. Bu durum 2021'in spor gündeminin hayli hareketli geçmesine neden oldun. 2021 yılına ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları başı çekiyor. 2020 Tokyo'da Mete Gazoz, Busenaz Sürmeneli gibi sporcular göğsümüzü kabartırken, Toprak Razgatlıoğlu 2021 Superbike Şampiyonu oldu ve tarihe geçti. Öte yandan Formula 1 yeniden Türkiye'deydi. Sporun birçok dalından yılın en önemli organizasyonlarını derledik. İşte 2021'de spor dünyasın yaşananlar.

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