Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Jose Sosa sakatlığı nedeniyle sahadaki yerini alamayacağı öğrenildi. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
Sosa'dan Trabzonspor'a kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe karşısında...
15.06.2020 18:56
- Sosa'dan Trabzonspor'a kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe karşısında...
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