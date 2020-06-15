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Sosa'dan Trabzonspor'a kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe karşısında...

Sosa'dan Trabzonspor'a kötü haber! Yıldız isim Fenerbahçe karşısında...
15.06.2020 18:56

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Jose Sosa sakatlığı nedeniyle sahadaki yerini alamayacağı öğrenildi. Detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.


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