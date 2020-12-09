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SON DAKİKA VİDEO: Demba Ba ırkçı hakeme: Sen o beyaz adam diyor musun!

SON DAKİKA VİDEO: Demba Ba ırkçı hakeme: Sen o beyaz adam diyor musun!
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Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG) Başakşehir karşılaşmasına ırkçı saldırı damgasını vurdu. Başakşehir'in yıldız futbolcusu Demba Ba, ırkçı hakarette bulunan Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu'nun karşısına gelerek, "Buradaki diğer kişilerden bahsederken 'bu beyaz adam' demiyorsun. Peki neden bizden 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" dedi.


Maçın 14. dakikasında saha kenarında Pierre Webo'ya kırmızı kart gösterilmesi sonrası ortalık bir anda karıştı.

Pierre Webo ve Demba Ba, maçın Rumen 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun "this negro" (bu zenci) şeklinde ırkçı bir ifade kullandığını iddia ederken PSG'li Neymar ve Mbappe de maçın orta hakemiyle konuşarak duruma tepki gösterdi.

Bir süre süren tartışmaların ardından bir UEFA delegesi de maçın Rumen orta hakemi Ovidiu Hategan'in yanına gelerek duruma müdahil oldu.

Kabul edilemez bu ırkçı olayın ardından Teknik Direktör Okan Buruk takımını sahadan çekti.

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DEMBA BA YARGI DAĞITTI

Demba Ba 4. hakemin yanına giderek tartışmaya başladı. Aşırı öfkeli olan Ba 4. hakemin yüzüne, "Buradaki diğer kişilerden bahsederken 'bu beyaz adam' demiyorsun. Peki neden bizden 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

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