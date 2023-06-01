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SON DAKİKA | UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla oldu!

SON DAKİKA | UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla oldu!
01.06.2023 01:06 - Son Güncelleme: 01.06.2023 01:33

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UEFA Avrupa Ligi Final maçında Sevilla ile Roma karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten müsabakayı penaltı atışlarında 4-1 kazanan Sevilla, Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

Spor Videoları

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi Final maçında Sevilla ve Roma kozlarını paylaştı. Kritik maç Puskas Arena'da oynandı. Karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çaldı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçı seri penaltı atışlarında 4-1 kazanan Sevilla, Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

SEVİLLA - ROMA: 1-1 (MAÇ SONA ERDİ)

GOLLER: 35' Paulo Dybala, 55' Gianluca Mancini (KK)

SEVİLLA - ROMA (SERİ PENALTI ATIŞLARI) : 4-1

Sevilla: (Ocampos), (Lamela), (Rakitic), (Montiel)

Roma: (Cristante), (Mancini: Kaçırdı), (Ibanez: Kaçırdı)

İLK 11'LER

Sevilla: Bounou, Jesus Navas, Bade, Gudelj, Telles, Fernando, Rakitic, Ocampos, Oliver Torres, Gil, En-Nesyri.

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibáñez; Zeki Çelik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala, Abraham

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