SON DAKİKA | UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla oldu!

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi Final maçında Sevilla ve Roma kozlarını paylaştı. Kritik maç Puskas Arena'da oynandı. Karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çaldı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçı seri penaltı atışlarında 4-1 kazanan Sevilla, Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

SEVİLLA - ROMA: 1-1 (MAÇ SONA ERDİ)

GOLLER: 35' Paulo Dybala, 55' Gianluca Mancini (KK)



SEVİLLA - ROMA (SERİ PENALTI ATIŞLARI) : 4-1

Sevilla: (Ocampos), (Lamela), (Rakitic), (Montiel)

Roma: (Cristante), (Mancini: Kaçırdı), (Ibanez: Kaçırdı)

İLK 11'LER

Sevilla: Bounou, Jesus Navas, Bade, Gudelj, Telles, Fernando, Rakitic, Ocampos, Oliver Torres, Gil, En-Nesyri.

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibáñez; Zeki Çelik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala, Abraham