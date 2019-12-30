Son dakika: Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi 30.12.2019 18:38

Son dakika haberine göre Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Karaman'a sezon sonuna kadar olan alacaklarının ödendiği bildirildi. Ayrılık kararının ardından açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Gelmiş olduğumuz noktada ayrılmayı kafasına koymuş, böyle bir düşünce olmuş kendisinde. Bugün de karşılıklı olarak anlaşarak hocamızla yollarımızı ayırdık. Süreç bu." dedi.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yollar ayrıldı. Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Karaman'a sezon sonuna kadar olan alacaklarının ödendiği bildirildi.

İŞTE KAMUOYU AYDINLATMA PLATFORMU'NA BİLDİRİLEN O AÇIKLAMA:

Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ünal Karaman ile ayrılığın nedenini açıkladı. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Ailemle geçirdiğim sürenin iki, üç katını hoca ile geçirdik. Bizim ilişkimizi başkan-hoca ilişkisi olarak göremeyiz. Birbirimizi anladığımızı zannediyordum. Bu kadar yakın iki insanın birlikteliğinin sona ermesi kolay değil. Kırgınlık var mı? Hayal kırıklığı var." dedi.

Ağaoğlu'nun açıklaması şöyle:

Puan kaybettiğimiz, kötü oynadığımız, eleştirildiğimiz maçlardan sonra söylediğim bir şey vardı. Kulüpteki her sorunda sorumlu benim. Kötü taktiğin de, hatalı pasın da, yönetimsel sorunun da sorumlusu benim demiştim.

Son dört haftada baskı yiyen, baskı kıramayan Trabzonspor'un takım karakteriyle uyuşmadığını söylemiştim. Bu bir öz eleştirdir. Anladığım kadarıyla hocamız bu eleştiriyi kendi üzerine alınmış.

Konuşmalarım hocamıza yönelik değildi. Başkan kimliğinden çok taraftar kimliğine giriyor sözleri var. Benim sözlerim kendisini hedef almamıştı. Geldiğimiz noktada Ünal Karaman ayrılmayı kafasına koymuştu.

Büyük bir bilgi kirliliği var. Yok Şota ile anlaşıldı, yok Mustafa Denizli ile anlaşıldı diye. Gündemimizde bir teknik direktör yok. Şu ana kadar hiç kimseyle de görüşmedik.

Hiç kimsenin, hiçbir endişesi olmasın. Belki biraz daha yükümüz ağırlaşacak. Ama bu camianın sırtımıza yüklediği görevin bilinci ve sorumluluğu ile bu kulübü çok daha iyi yerlere taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kurduğumuz yapı, eksilmelerle birlikte güç kaybı yaşayacak bir yapı değil.

Ailemle geçirdiğim sürenin iki, üç katını hoca ile geçirdik. Bizim ilişkimizi başkan-hoca ilişkisi olarak göremeyiz. Birbirimizi anladığımızı zannediyordum. Bu kadar yakın iki insanın birlikteliğinin sona ermesi kolay değil. Kırgınlık var mı? Hayal kırıklığı var.

Hocanın, oyuncunun yaptığı hatanın sorumluluğunu ben üzerime almıştım. Böyle bir insanın yaptığı eleştiriyi hocanın kendi üzerine alması hayal kırıklığı yarattı.

Başkanı, başkanlığın gerekliliklerini yerine getirememekle itham etmek, taraftarın eleştirisine cevap vermek zorunda görmüyorum demek, Ahmet Ağaoğlu'na yapılan bir şey değildir. Trabzonspor başkanı sıfatıyla baktığınızda, hayal kırıklığı söz konusu. Canım acıdı.

Her iki tarafın kararına da saygı duymak hepimizin görevi. Bundan sonrası spekülasyondan öteye gitmez. Kulübe ve hocaya zarar vermekten öteye gitmez.

Keşke hoca benimle konuşsaydı. Birlikte mücadele ettiğimiz bir insandı. Bu tarz şeyleri ifade etmekten de çekinmeyen biriydi. Maçtan sonra da hoca ya da başkası tarafından benim tarafıma herhangi bir şey iletilmedi.