Son dakika: Trabzonspor'da Ndiaye bombası! Formayı giydi 31.12.2019 19:53

Trabzonspor'un uzun süredir transfer gündeminde olan Stoke City'li Badou Ndiaye bordo-mavili formayı giydi. Senegalli futbolcu müjdeli haberi Instagram hesabından duyurdu. Trabzonspor sosyal medya hesabından "Yeni yıl hediyesi" notuyla Trabzonspor formasını giydiği bir fotoğrafı paylaştı.

Stoke City'nin orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Trabzonspor formalı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.



Trabzonspor sosyal medya hesabından "Yeni yıl hediyesi" notuyla Trabzonspor formasını giydiği bir fotoğrafı paylaştı.





Badou Ndiaye, 2017-2018 sezonunun devre arasında 16 milyon euro bedelle Stoke City'e transfer olmuştu.

BADOU NDİAYE KİMDİR?

Tam adı Papa Alioune Ndiaye'dir. Badou annesinin bebek iken koyduğu lakaptır. Yaygın olarak bu isimle anılır. Senegal'in başkenti Dakar'da 27 Ekim 1990 tarihinde dünyaya gelen Ndiaye futbola Diambars'ta başladı. Burada Bodo Glimt tarafından keşfedilen ve Norveç'teki birçok Afrikalı gibi ilk yurt dışı deneyimini yaşayan yıldız futbolcun önce kiralandı sonra bonservisiyle sarı siyahlı ekibe imza attı. Ülkemizde Hüseyin Çimşir'in raporları doğrultusunda Osmanlıspor tarafından 350 bin euroya transfer edilen Ndiaye burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı ve üç sezon sonra Galatasaray'ın yolunu tuttu. Sarı kımrızılılara 7.5 milyon euroya mal olan 29 yaşındaki oyuncu, yarım sezon sonra Stoke City'e 16 milyon euro karşılığında transfer oldu. Geçtiğimiz sezon bir kez daha kiralık olarak Galatasaray forması giydi. 2019-2020 sezonuna kırmızı beyazlı kulüpte bşaladı. 13 maçta gol ya da asist başarısı gösteremedi.