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Son dakika: Trabzonspor'da Badou Ndiaye sakatlanarak oyundan çıktı

Son dakika: Trabzonspor'da Badou Ndiaye sakatlanarak oyundan çıktı

03.03.2020 21:28

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde sezonun ikinci yarısında takıma dahil edilen Badou Ndiaye, zorlu karşılaşmada sakatlandı. Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi ve yerine Guilherme dahil oldu.


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