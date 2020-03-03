Son dakika: Trabzonspor'da Badou Ndiaye sakatlanarak oyundan çıktı 03.03.2020 21:28

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde sezonun ikinci yarısında takıma dahil edilen Badou Ndiaye, zorlu karşılaşmada sakatlandı. Yıldız futbolcu oyuna devam edemedi ve yerine Guilherme dahil oldu.