SON DAKİKA: Trabzonspor'a müjdeli haber: UEFA 4 milyon euro ödeyecek

Son dakika haberi! Trabzonspor'a UEFA'dan müjdeli haber geldi! Trabzonspor kulübü, UEFA’nın hem Avrupa Kupaları’ndan men hem de gelirlerin yüzde 50’sine el konulmasına yaptığı itiraz kabul edildi. Bordo-mavili takımın kasasına bu itiraz sonucunda tam 4 milyon Euro girecek.

Trabzonspor'a UEFA'dan müjde gibi haber geldi! Trabzonspor'un kasasına 4 milyon Euro girecek. Trabzonspor'a 2016 yılında dönemin yönetim kurulu tarafından UEFA ile imzaladığı ve 2018 yılına kadar olan sürece kapsayan dönemde finansal kriterlere uyma sözünü yerine getirmediği gerekçesiyle önce gelirlerinin yüzde 50'isine el konulması ardından da Avrupa kupalarından men cezası verilmişti. Trabzonspor kulübü ile yaptığı yazılı açıklamada, "Bir suçtan iki ceza verilemez" diyerek kararı CAS'a taşımıştı.



O dönem yapılan açıklamada, "UEFA CFCB AC'nin 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında kulübümüz hakkında almış olduğu, 'Katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının %50'sine daimi olarak el koyulması' kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.



O dönem verilen men cezasına itiraz etmeyen ve sadece para cezasının kaldırılmasını talep eden Trabzonspor kulübü, UEFA tarafından haklı bulundu. Bu gelişme üzerine UEFA, Trabzonspor'a faizleriyle birlikte yaklaşık 4 milyon Euro'luk hak edişini iade kararı aldı. Ödemenin ilk bölümü Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek.





BAŞKAN AHMET AĞAOĞLU KONUŞTU!

Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "2016 yılında imzalanan ve 2018 yılına kadar olan süreyi kapsayan mutabakat anlaşmasına uyulmamasından dolayı ceza verilmişti. Biz de CAS'taki duruşmamız esnasında, 'Geçen sene şartlı katılım diyerek yüzde 50 paramızı kestiniz.

Bu sene de aynı nedenden Avrupa kupalarından men cezası veriyorsunuz. Aynı suça iki defa ceza verilmez. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok' diyerek itiraz ettik. UEFA'nın kendisi bizi haklı buldu ve o dönemki haklarımızı bize geri ödeme kararı aldı. Bu kulübümüz adına çok önemli bir kazanım oldu. Hem hukuki hem de finansal anlamda."