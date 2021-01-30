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SON DAKİKA: Trabzonspor transferi böyle duyurdu: Merhaba! Ben Bakasetas

SON DAKİKA: Trabzonspor transferi böyle duyurdu: Merhaba! Ben Bakasetas
30.01.2021 14:58
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Son dakika haberi! Trabzonspor Kulübü, Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas'ı bordo-mavili renklere bağladığını resmen duyurdu. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Merhaba! Ben Bakasetas" ifadelerine yer verildi.


Trabzonspor Kulübü, Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Bakasetas'ı bordo-mavili renklere bağladığını resmen duyurdu.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Merhaba! Ben Bakasetas" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."

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