Son dakika: TFF skandaldan geri döndü! Bütçe sapma oranı yüzde 30'a çekildi 20.12.2019 18:17

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmıştı. TFF'nin bu kararı başta Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir olmak üzere tepki çekmişti. TFF bu skandal karardan geri döndü. İşte o son dakika gelişmesi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapılarak, 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmişti.

Bugün toplanan TFF yönetimi bu harcama limitini yüzde 30'a indirdi.