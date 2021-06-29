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SON DAKİKA: Steven Caulker Fenerbahçe’de!

SON DAKİKA: Steven Caulker Fenerbahçe’de!
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Fenerbahçe İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Açıklamada, " Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır. " ifadelerine yer verildi.


Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Serdar Dursun'un ardından bir futbolcuyla daha anlaştı. Sarı-lacivertliler Alanyaspor'da forma giyen İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

2018-19 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a transfer olan Caulker, 2,5 sezon Alanyaspor forması giydi.

Aytemiz Alanyaspor formasını 90 maçta terleten İngiliz stoper, bu maçlarda 6 gol atma başarısı gösterdi.

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