SON DAKİKA: Steven Caulker Fenerbahçe’de!

Fenerbahçe İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Açıklamada, " Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Serdar Dursun'un ardından bir futbolcuyla daha anlaştı. Sarı-lacivertliler Alanyaspor'da forma giyen İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

2018-19 sezonunun devre arasında Alanyaspor'a transfer olan Caulker, 2,5 sezon Alanyaspor forması giydi.

Aytemiz Alanyaspor formasını 90 maçta terleten İngiliz stoper, bu maçlarda 6 gol atma başarısı gösterdi.