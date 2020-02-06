Son dakika: Nihat Özdemir'den ertelenen Malatyaspor - Trabzonspor maçı açıklaması: ''Her yerde herkesle görüşebilirim'' | Video 06.02.2020 12:01

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir Riva Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Özdemir, "İki kulübün de başkanını aramadık. Bölgede maçlar ertelenirken Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı nasıl oynanır? Stadda bir inceleme yapılmamış, tehlike durumu bilinmiyor. Bir sarsıntı olsa ve oradaki insanlarımız panik yaşasa, çıkan faicanın sonuçlarının hesabını kim verecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in basın toplantısı Riva Tesisleri'nde başladı. Özdemir burada açıklamalar yapıyor. İşte Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları...

İSTİFA AÇIKLAMASI

Özdemir, "İfade etmek isterim ki Türk futbolunun geçmişte yaşadığı sorunları gelecekte de yaşamaması için karar ve uygulamamızda gereken kararları bizi göreve getiren genel kurulumuza karşı en önemli görev olarak görmeye devam edeceğiz. bunu yaparken hiçbir kesim ya da grubun bugüne kadar olduğu gibi sonrasında da baskı oluşturmalarına hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu..

YENİ MALATYASPOR-TRABZONSPOR ERTELEMESİ

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesi hakkında da konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "İki kulübün de başkanını aramadık. Bölgede maçlar ertelenirken Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı nasıl oynanır? Stadda bir inceleme yapılmamış, tehlike durumu bilinmiyor. Bir sarsıntı olsa ve oradaki insanlarımız panik yaşasa, çıkan faicanın sonuçlarının hesabını kim verecek." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ'E FENERBAHÇE CEVABI

"Sayın Mustafa Cengiz'in son dönemde bazı sözleri oldu. Sayın Cengiz'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz eleştirilerde bulundu."

"Kulüp Lisans Kurulu da, tıpkı Tahkim, PFDK gibi bağımsız hukuk kurullarından biridir. Kurulun uygulamalarına müdahalede bulunmamız mümkün değil. Sayın Cengiz'e bir konuda hatırlatma yapmak isterim. Israrla bazı kulüplerimize ayrıcalık yapıldığı söyleniyor."

"Sayın Cengiz'in kulüplere neden ceza verilmediği konusundaki yorumlarına gelince... Yaptırımlar, ancak sezon sonundaki incelemelere göre mümkündür. Sezon tamamlanır, son bilanço çıkar, kurul inceler ve karar verir. Yaptırım gerekiyorsa, o ceza sonraki sezon uygulanır."