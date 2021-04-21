SON DAKİKA: Milli güreşçi Taha Akgül bir kez daha Avrupa Şampiyonu

Gelen son dakika haberine göre, Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda ülkemizi temsil eden sporcumuz Taha Akgül, finalde Rus rakibi Sergei Kozyrev’i mağlup ederek 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu ekledi.