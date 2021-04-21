RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Milli güreşçi Taha Akgül bir kez daha Avrupa Şampiyonu

SON DAKİKA: Milli güreşçi Taha Akgül bir kez daha Avrupa Şampiyonu
21.04.2021 22:42
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Gelen son dakika haberine göre, Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda ülkemizi temsil eden sporcumuz Taha Akgül, finalde Rus rakibi Sergei Kozyrev’i mağlup ederek 8'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.


'nın başkenti 'da devam eden 'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden , ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü 'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de lu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu ekledi.

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