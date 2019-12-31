Son dakika bilgisine göre Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen ve kopan sağ diz ön çapraz bağının ameliyatı için Roma'da bulunan Yusuf Yazıcı'nın Lille'de bulunan evi soyuldu. Evin arka kapısından giren oyuncunun değerli eşyaları ve arabası da çalındı.
Son dakika: Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! Evi soyuldu, arabası çalındı...31.12.2019 23:39
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