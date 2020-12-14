Haberler Video Spor Videoları SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan teknik direktör Yılmaz Vural taburcu edildi

SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan teknik direktör Yılmaz Vural taburcu edildi

SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan teknik direktör Yılmaz Vural taburcu edildi
14.12.2020 16:25
Ana Sayfa 00:37
Musk uzaya fırlattı
Ana Sayfa 06:29
Yılmaz Vural taburcu edildi
Ana Sayfa 05:05
16 yaşındaki engelli kızı...
Ana Sayfa 02:00
Rize'de korkutan yangın!...
Ana Sayfa 05:30
Tuğba Erçakar'ın arkadaşı olay...
Ana Sayfa 00:53
Bir Zamanlar Çukurova'da...
Ana Sayfa 08:58
Türkiye'nin en yaşlı ağacı...
Ana Sayfa 01:37
Kırmızı bültenle aranan...
Ana Sayfa 01:42
Türkiye'nin gözü Kabine'de!...
Ana Sayfa 02:03
MİT'ten Zindaşti operasyonu
Ana Sayfa 02:42
Borsa haftanın ilk gününde...
Ana Sayfa 00:43
Bu bankalara kredi borcu...

Son dakika haberine göre, yeni tip koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakıma tedavisi süren Türk futbolunun sevilen ismi Yılmaz Vural taburcu edildi. Tecrübeli teknik adam basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.


Yeni tip koronavirüs nedeniyle hastanede yoğun bakıma tedavisi süren Türk futbolunun sevilen ismi Yılmaz Vural taburcu edildi. Tecrübeli teknik adam basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." dedi.





"DUALAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"
Vural, kendisini iyileştiren doktorlara teşekkür ederek, "Bize hayat veren doktor kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bana ettiğiniz dualar için herkese çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun, hepinize sağlık versin. 1 Ocak'ta 68 yaşına gireceğim. Lütfen hepiniz yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin." açıklamasında bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Spor Videoları