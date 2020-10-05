Haberler Video Spor Videoları Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 seyircisiz gerçekleştirilecek

Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 seyircisiz gerçekleştirilecek

Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 seyircisiz gerçekleştirilecek
05.10.2020 15:52

Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği "Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020" yarışıyla ilgili kararını açıkladı. İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin seyircisiz yapılmasına karar verdi.


İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin seyircisiz yapılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

Spor Videoları