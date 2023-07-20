Haberler Spor Videoları SON DAKİKA I Kanarya, stoperine kavuştu! Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao, İstanbul'da

SON DAKİKA I Kanarya, stoperine kavuştu! Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao, İstanbul'da

SON DAKİKA I Kanarya, stoperine kavuştu! Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao, İstanbul'da
20.07.2023 01:02 - Son Güncelleme: 20.07.2023 01:06

OTOMATİK OYNAT

Spor 01:59
Türkiye 3-1 Çin | Filenin...
Spor 00:54
SON DAKİKA I Fenerbahçe yeni...
Spor 01:14
SON DAKİKA I Dusan Tadic,...
Spor 00:52
SON DAKİKA I Galatasaray,...
Spor 00:27
SON DAKİKA I Eski Fenerbahçeli...
Spor 00:28
SON DAKİKA I Galatasaray,...
Spor 00:43
Beşiktaş'ın eski yıldız...
Spor 05:33
Hakan Çalhanoğlu'nun Bayburt...
Spor 04:11
Galatasaray yeni sezon...
Spor 00:10
İspanyol devi Real Madrid'e...
Spor 00:29
Arda Güler’in imza töreninde...
Spor 01:51
Beşiktaş’ta yeni sezon...

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Udinese'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao, İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki Brezilyalı stoperi İstanbul'a getiren uçak, 00.20'de alana indi. Becao, yarınki sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Spor Videoları

Fenerbahçe, kontratının son senesindeki oyuncu için Udinese'ye 9 milyon Euro ödeyecek. Brezilyalı savunmacı, 1.8 milyon Euro garanti ücret üzerinden dört yıllık imza atacak.

"SAVUNMAYA İLK O YAZILACAK"

Rodrigo Becao, Fenerbahçe'de savunmanın sigortası olacak. Başarılı teknik adam, sambacının yanına ise Alexander Djiku'yu monte edecek. Bu iki isim savunmanın vazgeçilmezi olacak. Teknik Direktör İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Becao'nun transferinin bittiğini açıklamıştı.

"GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI"

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıktı. Bu süreçte 2 gol, 1 asist üreterek takımına katkı sağladı. Bahia ekibine futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formalarını terletti.

SON DAKİKA