SON DAKİKA I Fenerbahçe, Sebastian Szymanski transferini açıkladı!

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada ise Dinamo Moskova'ya toplam transfer bedeli olan 9 milyon 750 bin avronun (euro) 4 sene içinde eşit taksitlerle ödeneceği bildirildi.



FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Fenerbahçe tarafından karşılanacağı kaydedildi.

40 MAÇTA 10 GOL ATTI

Sebastian Szymanski, geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'da kiralık olarak forma giydi. Szymanski, tüm kulvarlarda çıktığı 40 müsabakada 10 gole imza attı.

Polonyalı milli orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktörü Mario Branco yer aldı.

Transferinin gerçekleştiği için mutlu ve gururlu olduğunu belirten 24 yaşındaki oyuncu, "Burada, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım." dedi.

"SEBASTİAN SZYMANSKİ KİMDİR?"

Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999 yılında Polonya'da dünyaya geldi. Dinamo Moskova takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Polonyalı millî futbolcudur.



1,74 boyunda ve 24 yaşında olan başarılı futbolcunun bonservis bedeli 18 milyon Euro'dur.



Szymanski, geçtiğimiz sezon Feyenoord, formasıyla 40 maçta görev aldı. 10 gol 8 performans sergileyen oyuncu şampiyonlukta önemli bir katkı sağladı.



Bu sezon ise Rusya Premier Ligi'nde 77 maça çıkan Sebastian Szymanski, 8 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.



Sebastian Szymanski, Legia Varşova, Dinamo Moskova ve Feyenoord gibi ekiplerde forma giymiştir.