Haberler Spor Videoları SON DAKİKA I Fenerbahçe, Alexander Djiku'yu kadrosuna kattığını açıkladı!

SON DAKİKA I Fenerbahçe, Alexander Djiku'yu kadrosuna kattığını açıkladı!

SON DAKİKA I Fenerbahçe, Alexander Djiku'yu kadrosuna kattığını açıkladı!
10.07.2023 19:18

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:12
Arda Güler, Real Madrid'de...
Spor 04:05
SON DAKİKA | Kırkpınar'da...
Spor 00:59
Fenerbahçeli futbolcular Arda...
Spor 01:51
Beşiktaş’ta yeni sezon...
Spor 00:22
Arda Güler polis koruması...
Spor 02:01
Yıldız futbolcu veda ediyor!...
Spor 00:45
Galatasaray transferi duyurdu!...
Spor 00:22
"Leandro Parades...
Spor 00:47
Edin Dzeko resmen...
Spor 02:28
Trabzonspor Joaquin Fernandez...
Spor 04:46
97. Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı...
Spor 32:12
Aziz Yıldırım basın toplantısı...

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku'yu kadrosuna kattı.

Spor Videoları
SON DAKİKA