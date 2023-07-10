SON DAKİKA I Fenerbahçe, Alexander Djiku'yu kadrosuna kattığını açıkladı!

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku'yu kadrosuna kattı.
Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku'yu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'den gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yöneticimiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.
Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."