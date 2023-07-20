SON DAKİKA I Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana, İstanbul'a geldi!

Dün Lyanco'yu İstanbul'a getiren Beşiktaş, bugün de Jean Onana'yı getirdi. Kamerunlu orta sahayı taşıyan özel uçak saat 20:55 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Dün Lyanco'yu İstanbul'a getiren Beşiktaş, bugün de Jean Onana'yı getirdi. Kamerunlu orta sahayı taşıyan özel uçak saat 20:55 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Beşiktaş, transferde gaza bastı! Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic transferlerinde ezeli rakiplerinden çalım yiyen Siyah-beyazlılar, dün Lyanco'yu İstanbul'a getirmişti, bugün de Onana İstanbul'a gedi.
23 yaşındaki Kamerunlu orta saha, saat 21:00 sularında Atatürk Havalimanı'na geldi. Kulüp yetkilisi tarafından karşılanan Onana, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.
Beşiktaş'ın Onana için Lens'e 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.