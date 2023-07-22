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SON DAKİKA I Beşiktaş, Jean Onana'nın transferlerini duyurdu!

SON DAKİKA I Beşiktaş, Jean Onana'nın transferlerini duyurdu!
22.07.2023 01:47 - Son Güncelleme: 22.07.2023 01:52

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Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Jean Onana ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun eski kulübü Lens'e transfer bedeli olarak 4 milyon 37 bin 500 avro ödeneceği belirtildi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransız ekibi Lens'te forma giyen orta saha oyuncusu Jean Onana'nın transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana Onana'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü RC Lens ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kamerunlu 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında Bordeaux'dan Lens'e 4 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

4 YILLIK ANLAŞMA

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Jean Onana ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun eski kulübü Lens'e transfer bedeli olarak 4 milyon 37 bin 500 avro ödeneceği belirtildi.

23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior Onana transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. RC LENS kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.037.500 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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