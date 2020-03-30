Son dakika haberi: Corona virüsü atlatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu oldu 30.03.2020 14:50

Son dakika haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bir süre önce Twitter hesabından corona virüse yakalandığını duyurmuştu. Fatih Terim'in son durumuna dair açıklama tedavi gördüğü hastaneden geldi. Hastaneden yapılan açıklamadayapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir" denildi. Öte yandan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da taburcu olduğunu bildirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hastaneden taburcu edildiği bildirildi. Hastaneden yapılan açıklamada Terim'in testlerinin halen pozitif olduğu, ve 14 gün boyunca evinde karantina altında tedavisine devam edileceği duyuruldu.

Terim'in tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklama şöyle:

23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgulanndaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle.

BİR AÇIKLAMA KIZI BUSE'DEN

Fatih Terim'in tedavi sürecinde sık sık sosyal medya hesabından babasının durumu hakkında açıklamalarda bulunan Buse Terim Bahçekapılı, babasının tabucu olması sonrasında da açıklama yaptı.

YUSUF GÜNAY DA TABURCU OLDU

Fatih Terim'in ardından Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Yusuf Günay, hastaneden taburcu olduğunu Twitter'dan paylaşırken şu sözleri kullandı;