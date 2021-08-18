Son dakika: Galatasaray’da Marca’o kadro dışı bırakıldı

Giresunspor - Galatasaray maçında Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması maçın önüne geçen hamleydi. Marcao, dün konuyla ilgili özür dilerken Başkan Burak Elmas da konuştu. Elmas "Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla hepsiyle görüşerek bu mevzuyu aile içinde gerektiği şekilde gereken cezayı vereceğiz ama dediğim gibi başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye veya reyting kasmaya çalışmasın. Galatasaray çok büyük bir aile ve biz aile olarak bu tür sorunları Galatasaray değerlerine uygun halletmenin yolunu zaten biliyoruz" dedi. Öte yandan Galatasaray, yaptığı resmi açıklamayla Marcao'nun kadro dışı kaldığını duyurdu.