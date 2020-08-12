Son dakika| Galatasaray transferi 'ıslık' ile duyurdu... Emre Kılınç Galatasaray'da!

12.08.2020 15:03

Son dakika haberi... Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş ile transferinde yoğun mesai harcadığı Emre Kılınç, Galatasaray'da... Sarı-kırmızılıların resmi Twitter hesabından paylaşılan 'ıslık' videosunun ardından A Spor'un haberine göre; Emre Kılınç transferi bugün açıklanacak. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Arda Turan ve Oğulcan'ı kadrosuna katan Galatasaray, bir transferi daha bitirdi... Sarı kırmızılılar, dün Oğulcan Çağlayan transferini sesli mesaj ile duyururken, bugün de marş sesi paylaştı ve taraftarlar, yeni transferi beklemeye geçti.

BU KEZ KİM?

Galatasaray, bu kez bir ıslık sesiyle tezahurat paylaştı ve taraftarlar, bu ismin kim olduğunu düşünmeye başladı. Öte yandan sesin, Emre Kılınç olacağı iddia edildi.

Galatasaray Başkanı Yusuf Günay 'Sevgi parayla ölçülmez' notuyla aynı paylaşımı yaptı. A Spor'un haberine göre, sarı kırmızılılar Emre Kılınç'ı bugün açıklayacak.

Omar dışında yeni transferler yarın da Florya Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon hazırlık kampına dahil olacak