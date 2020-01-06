Son dakika: Galatasaray Marcelo Saracchi transferini bu video ile duyurdu 06.01.2020 17:30

Son dakika haberi... Galatasaray, Almanya'nın Leipzig kulübünden kiraladığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin transferini KAP'a duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada transferin detayları hakkında bilgi verildi.

Galatasaray, Almanya'nın Leipzig kulübünden kiraladığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'nin transferini KAP'a duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada transferin detayları hakkında bilgi verildi.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama

Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

MARCELO SARACCHI KİMDİR?

23 Nisan 1998 Uruguay doğumlu sol bek, futbola ülkesinin takımı Danubio'da başladı. Danubio'nun altyapısında gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Saracchi, 2017 Ağustos'unda Arjantin'in köklü ekibi River Plate'in yolunu tuttu.

Burada 1 sezon forma giyen sol bek Avrupa ekiplerinin radarına takıldı. Güçlü bir scout ağı bulunan Liepzig, 2018 Temmuz'unda 12 milyon euro ödeyerek Saracchi'yi kadrosuna kattı.

İlk sezonunda Alman ekibinin formasını 20 kez terleten Marcelo Saracchi 1 asist yaptı.

Bu yıl da Liepzig formasıyla 7 maça çıkan Uruguaylı isim 1 gol ile takımına katkı sağladı.

Uruguay milli takımında da forma giyen 21 yaşındaki yıldız adayı 1,72 boyunda.

Özellikle sol kanatta bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle dikkat çeken ismin şu anki piyasa değeri 10 milyon euro.