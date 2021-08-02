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SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'den kendilerine kulüp bulmalarını istedim

SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Falcao ve Feghouli'den kendilerine kulüp bulmalarını istedim
02.08.2021 13:54
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Son dakika haberleri... Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın yaptığı açıklamayla iki ismin ayrılığı kesinleşti. Galatasaray Başkanı Burak Elmas "Falcao ve Feghouli'den kendilerine kulüp bulmalarını rica ettim" diye konuştu.


Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen ve yoluna Avrupa'da Avrupa Ligi'nde devam edece Galatasaray'da tartışmalı isimlerden olan Falcao ve Feghouli'nin gelecekleri belli oldu. Başkan Burak Elmas, iki futbolcunun kulüp bulmasını istediğini açıkladı.

Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle;

Yönetime geldiğimizden beri kişilerle değil çözümlerle uğraşacağımızı söyledik. Hakem semineri için çağrıldık, özellikle geldim. Şikayet ettiğimiz konularda oyunun güzelleşmesi konusunda çaba göstermemiz gerekiyor. El uzatmazsanız çözüm gelmez. Güzel bir açılış oldu. Galatasaray olarak diğer kulüplerle birlikte hareket ediyoruz. Türkiye'yi gerecek kaos yaratacak hareketler yapmıyoruz. Rakiplerin haklarını da savunuyoruz. Belli bir yaşın altındaki genç oyuncular seçmek istiyoruz. Sözleşmeleri uzun vadeli yapıyoruz, scout ekibinin, hocamızın ciddi bir çalışması var. Galatasaray'ın hak ettiği bir sistem için çabalıyoruz. Türkiye'den ve Avrupa'dan bazı takımlarla görüşüyoruz. Pilot takımı konusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Her şeyi planlayarak gidiyoruz.

"MORUTAN'A RESMİ TEKLİF YAPMADIK VE YAPMAYACAĞIZ"
Morutan ve Morutan'ın dışındaki bazı oyuncularla da menajer bazlı pazarlama stratejileri yapılıyor. Morutan'a resmi teklif yapmadık. Böyle bir görüşme olmadı. Her menajerle konuşma lisanımız var, menajerlerin oyununa gelmeyeceğiz. Morutan transferi olmayacak! Resmi teklif yapmayacağız. Bütün kulüplerle aracı olmadan kendim görüşme kararı aldım.

"FALCAO VE FEGHOULİ'Yİ KADRODA DÜŞÜNMÜYORUZ"
Falcao ve Feghouli ile konuştum. Hizmetleri oldu fakat bu ücretleri ödemememizin mümkün olmadığını kendilerine kulüp bulmaları gerektiğini ifade ettim."

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