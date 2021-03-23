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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de bomba Erol Bulut iddiası: Yollar ayrılabilir

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de bomba Erol Bulut iddiası: Yollar ayrılabilir
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Son dakika haberi! Beşiktaş deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe rakibiyle arasındaki puan farkını eritme fırsatını değerlendiremedi. Oynanan futbol ve alınan sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut eleştirilerin odağı haline geldi. Gelen son dakika haberine göre, Kanarya milli arada Erol Bulut ile yolları ayırmayı düşünüyor.


Fenerbahçe'de Erol Bulut'un takımdaki geleceği milli arada netleşecek. Sarı-lacivertlilerin özellikle iç sahada üst üste yaşadığı puan kayıpları şampiyonluk yolunda yara alınmasına yol açtı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Gün Ortası programında önemli açıklamalarda bulundu. Erol Bulut'un ayrılığının hiç olmadığı kadar muhtemel olduğunun altını çizen Kul, "Milli arada Erol Bulut'un görevine son verilmesi masada duran güçlü bir ihtimal" sözlerini sarf etti.

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