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SON DAKİKA! Fenerbahçe Jorge Jesus'u açıkladı! Portekizli teknik adam ne kadar kazanacak?

SON DAKİKA! Fenerbahçe Jorge Jesus'u açıkladı! Portekizli teknik adam ne kadar kazanacak?
02.06.2022 14:15

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberine göre, Fenerbahçe, 3 milyon Euro karşılığında Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." denildi.

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Fenerbahçe, 3 milyon Euro karşılığında Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz." ifadelerine yer verildi.

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