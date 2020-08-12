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Son dakika: Emre Kılınç Galatasaray'da

Son dakika: Emre Kılınç Galatasaray'da
12.08.2020 19:19

Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, 25 yaşındaki futbolcu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


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