Son dakika haberi... Galatasaray Kulübü, 25 yaşındaki futbolcu Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Son dakika: Emre Kılınç Galatasaray'da
12.08.2020 19:19
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