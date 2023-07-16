Haberler Spor Videoları SON DAKİKA | Fenerbahçe'den resmi açıklama! Dusan Tadic İstanbul'a geliyor

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den resmi açıklama! Dusan Tadic İstanbul'a geliyor

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den resmi açıklama! Dusan Tadic İstanbul'a geliyor
16.07.2023 00:54 - Son Güncelleme: 16.07.2023 01:01

OTOMATİK OYNAT

Spor 00:27
SON DAKİKA I Eski Fenerbahçeli...
Spor 05:33
Hakan Çalhanoğlu'nun Bayburt...
Spor 00:21
SON DAKİKA | Fenerbahçe, Umut...
Spor 00:10
İspanyol devi Real Madrid'e...
Spor 00:12
Arda Güler, Real Madrid'de...
Spor 00:18
Başpehlivanlara ödülünü Bakan...
Spor 04:05
SON DAKİKA | Kırkpınar'da...
Spor 00:59
Fenerbahçeli futbolcular Arda...
Spor 01:51
Beşiktaş’ta yeni sezon...
Spor 02:57
Arda Güler'den videolu veda...
Spor 02:01
Yıldız futbolcu veda ediyor!...
Spor 01:10
Arda Güler İspanyol devi Real...

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Sırp kanat oyuncusu Dusan Tadic'in sarı-lacivertli kulüple görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Spor Videoları

Fenerbahçe, Beşiktaş ile anılan Dusan Tadic kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Sırp futbolcuyu özel uçakla İstanbul'a getiriyor.

Kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

"TADIC'İN AJAX KARİYERİ: 241 MAÇTA 217 GOLLÜK KATKI!"

2018 yazında Southampton'dan 14 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen Tadic, Ajax formasıyla 5 sezonda 241 maça çıktı ve 217 gole doğrudan katkı (105 gol - 112 asist) sağladı.
Tadic'in forma giydiği dönemde Ajax 3 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2018/19 sezonunda Hollanda Eredivisie'de gol kralı olan Tadic, 2021 yılında ise Hollanda'da yılın futbolcusu seçilmişti.

Asıl mevkisi sol kanat olan Tadic, sağ kanatta ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

SON DAKİKA