SON DAKİKA | Fenerbahçe'den resmi açıklama! Dusan Tadic İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Beşiktaş ile anılan Dusan Tadic kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertliler, Sırp futbolcuyu özel uçakla İstanbul'a getiriyor.

Kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

"TADIC'İN AJAX KARİYERİ: 241 MAÇTA 217 GOLLÜK KATKI!"

2018 yazında Southampton'dan 14 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen Tadic, Ajax formasıyla 5 sezonda 241 maça çıktı ve 217 gole doğrudan katkı (105 gol - 112 asist) sağladı.

Tadic'in forma giydiği dönemde Ajax 3 Hollanda Ligi, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2018/19 sezonunda Hollanda Eredivisie'de gol kralı olan Tadic, 2021 yılında ise Hollanda'da yılın futbolcusu seçilmişti.

Asıl mevkisi sol kanat olan Tadic, sağ kanatta ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor.