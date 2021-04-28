SON DAKİKA: Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş deplasman Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş deplasman Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
Saat 20.30'da başlayacak mücadele Çaykur Didi Stadı'nda oynananacak. Maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio
Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.