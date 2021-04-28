RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Spor Videoları SON DAKİKA: Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu | CANLI ANLATIM İZLE

SON DAKİKA: Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu | CANLI ANLATIM İZLE

SON DAKİKA: Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu | CANLI ANLATIM İZLE
28.04.2021 19:42
Ana Sayfa 03:09
Galatasaray'ın ilk 11'i belli...
Ana Sayfa 03:02
Fahrettin Koca'dan aşı...
Ana Sayfa 00:44
Başkan Erdoğan TOBB Başkanını...
Ana Sayfa 03:03
Tam kapanma öncesi...
Ana Sayfa 02:24
Bodrum trafiği kilitlendi
Ana Sayfa 02:03
29 Nisan-17 Mayıs kuaför ve...
Ana Sayfa 01:18
Tam kapanmada bankalar açık...
Ana Sayfa 01:34
Şarkıcı Yeliz Özcan Deniz...
Ana Sayfa 06:11
Türkiye'nin en modern "İnşaat...
Ana Sayfa 01:32
Melek İpek hayallerini...
Ana Sayfa 01:12
Türk pasaportuna hakaret...
Ana Sayfa 03:52
Kod adı: Dogecoin

Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş deplasman Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.


Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş deplasman Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Saat 20.30'da başlayacak mücadele Çaykur Didi Stadı'nda oynananacak. Maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

İLK 11'LER Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.

Spor Videoları