SON DAKİKA: Beşiktaş’tan Hatayspor’a tarihi fark: 7-0

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Puanını 81'e çıkaran siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.