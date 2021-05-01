RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Beşiktaş’tan Hatayspor’a tarihi fark: 7-0

SON DAKİKA: Beşiktaş’tan Hatayspor’a tarihi fark: 7-0
01.05.2021 22:26
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Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Puanını 81'e çıkaran siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.


Süper Lig'in 39. haftasında şampiyonluk yarışı için oldukça kritik bir maça çıkan siyah-beyazlılar, Hatayspor'a karşı adeta şov yaptı.

Şampiyonluk yolundaki sezonun en zorlu virajını zararsız dönen siyah-beyazlılar, 7 golle rakiplerine gözdağı verdi.

Maçın henüz ilk 45 dakikası bitmeden 5-0'ı bulan Sergen Yalçın ve öğrencileri, ikinci yarıda attığı gollerle skoru belirledi.

Hatay ekibini 7-0'la geçen Beşiktaş, puanını 81'e yükseltti. Hatayspor ise 57 puanda kaldı.
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