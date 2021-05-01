SON DAKİKA: Beşiktaş’tan Hatayspor’a tarihi fark: 7-0

Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 mağlup etti. Puanını 81'e çıkaran siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.
Süper Lig'in 39. haftasında şampiyonluk yarışı için oldukça kritik bir maça çıkan siyah-beyazlılar, Hatayspor'a karşı adeta şov yaptı.
Şampiyonluk yolundaki sezonun en zorlu virajını zararsız dönen siyah-beyazlılar, 7 golle rakiplerine gözdağı verdi.
Maçın henüz ilk 45 dakikası bitmeden 5-0'ı bulan Sergen Yalçın ve öğrencileri, ikinci yarıda attığı gollerle skoru belirledi.
Hatay ekibini 7-0'la geçen Beşiktaş, puanını 81'e yükseltti. Hatayspor ise 57 puanda kaldı.