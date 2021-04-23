RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Cyle Larin şoku! Kayserispor maçında forma giyemeyecek

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Cyle Larin şoku! Kayserispor maçında forma giyemeyecek
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Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Cenk Tosun ve Aboubakar'ın sakatlıklarının ardından forvet hattında bir sakatlık daha yaşandı. Genç forvet Larin'in sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.


Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor.

ve Aboubakar'ın sakatlıklarının ardından 'de sakatlandı.

Beşiktaş'ın 'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan 'in sağ uyluk adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, Larin'in sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Kanadalı futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta santrforlar Cenk Tosun ve 'ın ardından Larin'in de sakatlanması teknik heyeti sıkıntıya soktu.

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