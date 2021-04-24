RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu

SON DAKİKA: Beşiktaş’ın ilk 11’i belli oldu
24.04.2021 19:38
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Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Hakem Cüneyt Çakır yönetiminde Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Beşiktaş-Kayserispor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte maça dair merak edilen tüm detaylar...


İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Necip, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou, Gökhan Töre

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Kolovetsios, Mario Paz, Aziz Behich, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak

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