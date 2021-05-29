Haberler Video Spor Videoları Son Dakika: Beşiktaş yıldız oyuncuyla prensipte anlaştı! Performansıyla sezona damga vurmuştu...

Son Dakika: Beşiktaş yıldız oyuncuyla prensipte anlaştı! Performansıyla sezona damga vurmuştu...

Son Dakika: Beşiktaş yıldız oyuncuyla prensipte anlaştı! Performansıyla sezona damga vurmuştu...
29.05.2021 00:59
Ana Sayfa 00:42
Nebahat Çehre sosyal medya...
Ana Sayfa 00:34
Tünelin sonundaki ışığa...
Ana Sayfa 02:36
Bozkır Arslanı Celaleddin 2....
Ana Sayfa 01:10
Çukur yeni bölüm son fragmanı...
Ana Sayfa 00:11
İmaj değiştiren Yüsra Geyik...
Ana Sayfa 01:38
Meteorolojiden birçok il için...
Ana Sayfa 15:25
Dolar üzerinden yine operasyon...
Ana Sayfa 03:10
İki kardeşin 20 yıllık...
Ana Sayfa 06:27
Esra Erol'dan Fatih-Didem...
Ana Sayfa 02:22
Alperen Duymaz'ın öğretmen eşi...
Ana Sayfa 00:42
Erdoğan'dan Ayasofya'da Kur'an...
Ana Sayfa 02:08
Taksim Camii açılırken...

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş adı Galatasaray ile de anılan bir döne Fenerbahçe forması da giyen Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan ile prensipte anlaştı.


3 YILLIK SÖZLEŞME

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek Salih Uçan'la prensipte anlaştı. 27 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

9 YIL GECİKMELİ GELİYOR

Salih Uçan esasen Beşiktaş'a gecikmeli geliyor. Bucaspor'da parlayıp milli takımın da radarına girdiğinde siyah beyazlı kulüp de 2012 yılında Uçan için harekete geçmişti. Hatta oyuncunun Beşiktaş'a gelmesi an meselesiydi.

Ancak devreye giren Fenerbahçe, Bucaspor'a daha iyi bir bonservis bedeli teklif edince, Beşiktaş geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bu kavuşma 9 yıl gecikmeli olarak gerçekleşecek.

.

Spor Videoları