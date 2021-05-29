Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş adı Galatasaray ile de anılan bir döne Fenerbahçe forması da giyen Alanyasporlu futbolcu Salih Uçan ile prensipte anlaştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek Salih Uçan'la prensipte anlaştı. 27 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

9 YIL GECİKMELİ GELİYOR

Salih Uçan esasen Beşiktaş'a gecikmeli geliyor. Bucaspor'da parlayıp milli takımın da radarına girdiğinde siyah beyazlı kulüp de 2012 yılında Uçan için harekete geçmişti. Hatta oyuncunun Beşiktaş'a gelmesi an meselesiydi.

Ancak devreye giren Fenerbahçe, Bucaspor'a daha iyi bir bonservis bedeli teklif edince, Beşiktaş geri çekilmek zorunda kalmıştı. Bu kavuşma 9 yıl gecikmeli olarak gerçekleşecek.

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