Haberler Spor Videoları Son dakika: Beşiktaş, Ajax deplasmanında 2-0 yenildi! İşte goller…

Son dakika: Beşiktaş, Ajax deplasmanında 2-0 yenildi! İşte goller…

Son dakika: Beşiktaş, Ajax deplasmanında 2-0 yenildi! İşte goller…
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçını Dolmabahçe'de Sporting ile oynayacak.


UEFA Şampyionlar Ligi C Grubu 2. maçında Beşiktaş, Ajax deplasmanına çıktı. Müsabaka, Hollanda temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın golleri Ajax adına 17. dakikada Berghius, 43. dakikada Haller'den geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş, maç fazlasıyla ve puansız bir şekilde 3. sırada yer almaya devam etti.

Beşiktaş, bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçını Dolmabahçe'de, Sporting Lizbon ile oynayacak.

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