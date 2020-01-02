Son dakika... Başkan Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor kulübünün teknik direktörü Hüseyin Çimşir'dir 02.01.2020 16:19

Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından 'Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak?' sorusu yanıt buldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un yeni teknik direktörünü açıkladı. Ağaoğlu, ''Trabzonspor kulübünün teknik direktörü Hüseyin Çimşir'dir. Hüseyin hocaya ilk gün söyledim. Görevinin başındadır.'' açıklamasında bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, Erol Bulut'un göreve getirileceği şeklindeki haberlerle ilgili olarak, " Erol Bulut için de Alanyaspor'la görüştük tabii, hatta Hasan Başkan yemek ısmarladı" (Gülerek) Hiçbir hocayla bu süreç içerisinde görüşmüşlüğümüz yok. Trabzonspor kulübünün teknik direktörü Hüseyin Çimşir'dir. Hüseyin hocaya ilk gün söyledim. Görevinin başındadır. Başka ne olabilir? Kulübe bir operasyon yapıldı, açık ve net! Hocasız kaldık. Göndermek gibi düşüncem yoktu, ben öyle karaktersiz bir adam mıyım? Kuyusunu kazdı dediler, bu karaktersizlik demektir, ben o değilim, net!" dedi.

Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok büyük bir sorumluluk ama 12 yaşında Trabzonspor'un kapısından giren biri için büyük bir onur ve büyük bir fırsat. Hüseyin hoca benim yapımı ve kulüp hocasının arkasında ne kadar durduğumu biliyor. Yabancı yardımcı aklımda yok. Hüseyin hoca ile konuştum. "1-2 Türk, 1 de yabancı olsa ne dersin?" dedim. "Başkan çok iyi fikir" dedi. Dün akşam 5-6 gibi konuştuk bunu. İtalyan mı olur Fransız mı olur bakacağız."