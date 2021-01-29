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SON DAKİKA: Başakşehir'de şok! Okan Buruk'la yollar ayrıldı

SON DAKİKA: Başakşehir'de şok! Okan Buruk'la yollar ayrıldı
29.01.2021 14:14
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Son dakika haberi: Geçtiğimiz sezonu sürpriz bir şekilde şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'de şok bir ayrılık gerçekleşti. İstanbul temsilcisinden yapılan resmi açıklamada teknik direktör Okan Buruk'la karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Başakşehir bu sezon bir türlü bekleneni veremedi. Turuncu-Mavlililer, 20 hafta sonunda 24 puanla 15. sırada ve lider Beşiktaş'ın 20 puan gerisinde. Başakşehir, son olarak önceki akşam Süper Kupa finalinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.


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