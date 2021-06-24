SON DAKİKA: Aziz Yıldırım kongreye katılmayacağını açıkladı

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongre öncesi maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediğini belirterek kongreye katılmayacağını açıkladı.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Sizlerin malumu olduğu üzere genel kurul organizasyonu bir teamül olarak yüksek divan kurulu başkanının koordinesinde yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Yarın yapılacak genel kurula katılmak için divan kurulu başkanımız ile temasa geçerek toplantıya katılacak eski yöneticilerimiz için maraton tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteğinde bulunduk. Sayın Vefa Küçük teamüllere uygun bu isteğimizi kabul ederek bize maraton tribün tarafından sınırlı sayıda yer tahsis edilebileceğini söyledi. Ardından bir süre sonra böyle bir tahsis yapılamayacağını bildirdi." ifadelerini kullandı.

"NEZAKETSİZ BİR DURUMDUR"

Söz konusu durum üzerine özellikle Abdullah Kiğılı'nın yürüme konusundaki problemleri izah edilerek üç araçlık kullanım imkanı tanınmasının istendiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

Vefa Küçük konuyu Sayın Ali Koç ile görüşerek döneceğini bize bildirdi. Görüşmenin ardından maraton tribünden böyle bir imkanın bana ve Abdullah Bey'e tanınamayacağı bilgisini iletti. Sayın Kiğılı'nın önerilen yerden yürüyerek genel kurula katılımı mümkün değildir. Reva görülen uygulama sayın Kiğılı ve bizlere yönelik nezaketsiz bir durumdur. Bizler kulübümüzün sınırlı imkanları ile bu anıt stadyumu inşa eden ve kulübümüze kazandıran insanlar olarak reva görülen bu uygulamayı üzüntü ile ve esefle karşılıyoruz. Geçmişe duyulan ön yargı ve güç mücadelesinin bir tezahürü olan bu uygulamayı asla kabul etmiyoruz. Yapılacak olan kongrenin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, ben ve arkadaşlarım kongreye katılmayacağımızı deklare ediyoruz."

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulübün resmi İnternet sitesinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın, bu akşam saatleri itibariyle yaptığı açıklamayı takip ettik.

Stadımızın Maraton Tribün tarafındaki otoparkı kullanma isteklerinin kabul edilmediği gerekçesiyle yapılan açıklamaya dair zorunlu olarak dile getirmek istiyoruz ki:

Stadımızdaki tüm otopark alanları, 25-26 Haziran'da düzenlenecek kongremizde, önceki tüm kongrelerimizde olduğu gibi kullanıma kapalı olmasına,

tüm üyelerimize de bu doğrultuda bilgi verilmiş olmasına rağmen Sayın Aziz Yıldırım'ın belirttiği doğrultuda kendilerine bir alan açılmış;

Kongre giriş kartlarının teslim alınacağı alana çok daha yakın olan Fenerium Otoparkımızdan kendilerine yer verilmiştir. Arzu ederlerse otoparkın hemen üzerindeki Fenerium Tribünü'nü de kullanabileceklerini de belirtmek isteriz.

Dolayısıyla yapılan bu açıklamanın hiçbir cümlesi gerçeği yansıtmamaktadır.

Ayrıca açıklamada belirtilen "kulübümüzün sınırlı imkanları ile bu anıt stadyumu inşa eden ve kulübümüze kazandıran insanlar olarak reva görülen bu uygulamayı üzüntü ve esefle kınıyoruz" mesajına dair de şunu vurgulamak isteriz ki;

Bu stat, Fenerbahçe Eski Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın önderliğinde, Fenerbahçe camiasının elbirliği ve emekleriyle hiçbir devlet kurumundan destek almadan tamamen Fenerbahçe'nin kaynaklarıyla inşa edilmiştir.

Kendisinden beklentimiz, bugün canlı yayında söz vermiş olduğu gibi Eski Başkan Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarının, Fenerbahçemizin demokrasi bayramı olan kongremize katılım göstermeleridir.

Saygılarımızla"