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SON DAKİKA: Arsenal'in yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe yolunda: Prensip anlaşması tamam!

SON DAKİKA: Arsenal'in yıldızı Mesut Özil Fenerbahçe yolunda: Prensip anlaşması tamam!
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Son dakika haberi! Fenerbahçe'de her transfer döneminde olduğu gibi tekrar gündeme gelen, yıldız oyuncu Mesut Özil için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Spor ekranlarında Ahmet Selim Kul'un aktardığı habere göre Fenerbahçe, Mesut Özil transferinde sona geldi. Özil, devre arası sonrası Fenerbahçe forması giyecek.


Son 2 haftada 2 galibiyet ile çıkışını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kanarya transfer döneminin başlamasının ardından çalışmalarına hız verdi.


Sportif direktör Emre Belözoğlu listedeki isimlerin takıma kazandırılması için gecesini gündüzüne kattı. Fenerbahçe'de taraftarın uzun süredir hayalini kurduğu futbolcu ile ilgili de bomba gelişmeler yaşandı.



MESUT TRANSFERİNDE MUTLU SON
Sarı-lacivertliler Arsenal'de sezon başında kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in transferini bitirdi. A Spor'un haberine göre Kanarya, Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllığına anlaşma sağlandığını duyurdu.


Mesut Özil'in kısa süre içerisinde Fenerbahçe forması ile kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI
Sosyal medya hesabından İstanbul Boğazı'ndan çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Mesut Özil'e sarı lacivertli taraftarlardan binlerce mesaj geldi.

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