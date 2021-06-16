SON DAKİKA: A Milli Takım 11’i belli oldu! Türkiye – Galler MAÇI CANLI İZLE

EURO 2020'ye iyi bir başlangıç yapamayan milli takımımız Galler karşısına çıkıyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan Türkiye - Galler maçını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

EURO 2020 heyecanı devam ediyor. İkinci karşılaşmada A Milli Takımımız Bakü'de Galler ile karşı karşıya geliyor.



Henüz puanı olmayan A Milli Takımımız Galler karşısında galibiyet alarak avantaj elde etmek istiyor.

TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ

Uğurcan, Zeki, Kaan, Çağlar, Umut, Okay, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

GALLER'İN İLK 11'İ

Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Ramsey, Morrell, James, Bale, Moore