Sivasspor ve Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda mücadele eden temsilcilerimizden Sivasspor ile Başakşehir'in rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nu lider bitirerek Son 16 Turu'na doğrudan katılmaya hak kazanan Demir Grup Sivasspor, İtalya ekibi Fiorentina ile eşleşti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu turdaki ilk maçını 9 Mart Perşembe günü Artemio Franchi Stadyumu'nda, rövanş maçını ise 16 Mart Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynayacak.



UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nu lider bitirerek Son 16 Turu'na doğrudan katılmaya hak kazanan Medipol Başakşehir ise Belçika ekibi Gent ile eşleşti. Turuncu-lacivertliler bu turdaki ilk maçını 9 Mart Perşembe günü KAA Gent Stadyumu'nda, rövanş maçını ise 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.



Kura çekiminin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle oluştu:



AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - West Ham United (İngiltere)



Fiorentina (İtalya) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye)



Lazio (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda)



Lech (Polonya) - Djurgården (İsveç)



Basel (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya)



Sheriff (Moldova) - Nice (Fransa)



Anderlecht (Belçika) - Villarreal (İspanya)



Gent (Belçika) - Medipol Başakşehir (Türkiye)

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda eşleştiği Fiorentina, İtalya Ligi'nin (Serie A) köklü kulüplerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Fiorentina, Serie A'da 1955-56 ve 1968-69 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşama başarısı gösterdi.

1960-1961 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele eden Mor Menekşeler, finalde Glasgow Rangers'ı geçerek şampiyonluğa uzandı.

1956-1957 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybeden Fiorentina, 1989-1990 sezonunda da UEFA Kupası finalinde Juventus'a yenildi.

Maçlarını 47 bin kişilik Artemio Franchi Stadı'nda oynayan mor-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano yapıyor.

- Medipol Başakşehir'in grubunu 2. sırada tamamladı

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne elemelerde play-off turundan katılan Fiorentina, Hollanda ekibi Twente'yi eleyerek Medipol Başakşehir'in de yer aldığı A Grubu'nda mücadele etti.

Grubunda oynadığı 6 maçta topladığı 13 puanla Medipol Başakşehir'in averajla gerisinde 2. sırada yer alan İtalya temsilcisi, play-off turunda Portekiz ekibi Braga'yı iki maçta da (4-0/3-2) yenerek son 16 turunda Sivasspor'un rakibi oldu.

- Ligde 14. sırada

Fiorentina bu sezon Serie A'da üst sıralardan uzak kaldı.

Ligde geride kalan 23 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 25 puan toplayan mor-beyazlı takım, 14. sırada kendisine yer buldu.