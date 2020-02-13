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Sivasspor 1-1 Antalyaspor (Antalyaspor'un 1. golü - Doğukan Sinik)

Sivasspor 1-1 Antalyaspor (Antalyaspor'un 1. golü - Doğukan Sinik)

13.02.2020 21:21

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı günün ikinci maçıyla devam ediyor. İlk maçı 0-0 biten çeyrek final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'u konuk etti. Maçın 49. dakikasında Doğukan Sinik maçta eşitliği sağlayan golü attı.


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