Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı günün ikinci maçıyla devam ediyor. İlk maçı 0-0 biten çeyrek final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'u konuk etti. Maçın 49. dakikasında Doğukan Sinik maçta eşitliği sağlayan golü attı.
Sivasspor 1-1 Antalyaspor (Antalyaspor'un 1. golü - Doğukan Sinik)13.02.2020 21:21
- Sivasspor 1-1 Antalyaspor (Antalyaspor'un 1. golü - Doğukan Sinik)
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