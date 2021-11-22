Sistemsel zafer! Fenerbahçe'de 4'lü savunma ve Mesut Özil'li yeni sistem devam edecek mi?

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçta favori olan taraf Galatasaray olarak gösterilse de Vitor Pereira'nın karşılaşmaya hangi sistemle çıkacağı büyük merak konusuydu. 4'lü savunmayla gelen galibiyet sonrası futbolseverler Fenerbahçe'nin bu sistemle devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Akıllardaki bu soruyu A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında yanıt verdi. Kul, "Büyük takımlarda kötü gidişlerin ardından başkan ve teknik direktörün toplantı yapması normal. Böyle kararlar beraber verilebilir. Sonuçta herkes kazandı. Bundan sonra bu sistemin devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu sistemde Mesut ve İrfan ön plana çıktı." dedi.