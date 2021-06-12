Şenol Güneş'in maç sonu değerlendirmesi: Daha güzel futbol bekliyordum

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 yenilerek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Karşılaşma sonrası A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

DAHA GÜZEL FUTBOL BEKLİYORDUM

Şenol Güneş: "Düşündüğümüz gibi olmadı. Rakip bizden üstündü, yüksek tempoda oynadılar. Çıkarken top kayıplarımız rakibe avantaj sağladı. İlk yarıda oyunu taşıdık, ikinci yarıda yediğimiz gol sonrası oyunda koptuk. Oyunun tamamında bizden üstün olan bir İtalya takımı vardı, fizik ve teknik olarak. Hatalarımız pahalıya mal oldu. Oyunumuz ve skordan üzgünüz, burada daha güzel futbol bekliyordum o olmadı. Bu maçı kazansak da kaybetsek de yarış devam edecekti, ev sahibi ekibe karşı kaybettik. İki önemli maçımız var, bir an önce toparlanıp çalışmaya başlayacağız. Bu müsabakada oyunumuzun gerisinde kaldık, rakip iyi oynadı sahayı ve topu iyi kullandı. Düşünce olarak doğru durduk ama top kayıplarımız fazla oldu, fizik olarak da oyundan düştük."