Şenol Güneş: İman gücümüzü kullanacağız

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç'in güçlü ve yetenekli bir takım olduğunu, İspanya'ya mutlu geldiklerini ve mutlu dönmek istediklerini söyleyerek, "Hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 20.00'de İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda Norveç ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Gruptaki ikinci maçımızı Norveç'le Malaga'da oynayacağız. Bizim için İstanbul'daki maçtan sonra buraya gelmek, iklim olarak farklı bir dünyaya gelmek gibi oldu. İnsanlar plajlarda insanları görüyoruz, denizde tatil yapıyorlar. Bir gün önce de Olimpiyat'ta kar yağıyordu. Güçlü bir takımla oynayacağız. Norveç güçlü bir takım. Norveç'in son yıllarda yükselen bir değeri var. Genç, çok yetenekli, dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Takım oyununu iyi oynuyorlar, fizik gücünü iyi kullanıyorlar. Hücumdaki oyuncularının bireysel özellikleriyle sonuç alabilecek bir takım. Kıran kırana maç olacaktır. Hollanda maçı ne kadar önemliyse, bu maç da o kadar önemli olacak. Hollanda galibiyeti sonrası buradan alacağımız sonuç yarıştaki avantajlarımı daha artırabilir. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Zorluklarını biliyoruz. Gücümüzün var olduğunu her zaman söyledik. Bütün zorlukları aşarak bir yere geleceğiz. Yarınki müsabakaya hazırız" diye konuştu.

Norveç maçında 4 futbolcudan yararlanamayacaklarını açıklayan Güneş, "Kampın ilk gününde İrfan Can ve Nazım çıkmak zorundaydı. Daha sonra Zeki çıktı. Merih de düzelmediği için toplam 4 oyuncumuz yok. Burada olanlar arasında da 1-2 sorunumuz var. Şartlar ne olursa olsun sahaya çıkacak oyuncularımızın yürekten ülkemizi iyi temsil edeceğini, kendilerine ait futbol değerlerini ortaya koyacağını ve ülkenin beklentisine cevap vereceğini düşünüyorum. İnşallah düşündüğümüz sonucu da alırız" şeklinde konuştu.